Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Batman'da park açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Şimşek, İluh Deresi ve çevresinde gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi.

Projenin birkaç yıl önce yalnızca düşünce aşamasında olduğunu belirten Şimşek, 'Bugün mükemmel bir dönüşüm sağlanmış. İluh Deresi'nin yalnızca ıslah edilmesiyle kalınmamış, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran çok güzel mekanlar oluşturulmuş. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz için nefes alabilecekleri bir alan meydana getirilmiş. Bu nedenle değerli valimizi ve ekibini canı gönülden tebrik ediyor, bütün Batmanlı hemşehrilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

'Batman'da muazzam bir hizmet fırtınası var'

Batman'da son yıllarda önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Şimşek, 'Durmadan ve sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, parklar, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılıyor. Gerçekten muhteşem. Bunlar tesadüf değil. Batman'da hem hizmetlerin artırılması hem de kaynakların verimli kullanılması büyük bir başarıdır' diye konuştu.

Kamu kurumlarının vatandaşlara hizmet için yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Şimşek, 'Bizlerin, hepimizin maksadı milletimize ve halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hareket ettik' ifadelerini kullandı.

'Batman'ın gelişimi ziyaretçileri şaşırtıyor'

Batman'ı ziyaret eden bakanların ve misafirlerin şehirdeki gelişime şaşırdığını aktaran Şimşek, 'Bazı bakan arkadaşlarımız Batman'ı ziyaret ettiklerinde, 'Batman'ın bu kadar gelişmiş, bu kadar büyük ve muhteşem bir şehre dönüştüğünü bilmiyorduk' diyorlar. Her gelişimizde yeni eserlerle, daha büyük bir dönüşüm ve çabayla karşılaşıyoruz. Ümit ediyorum ki hemşehrilerimiz de yapılan hizmetleri canıgönülden takdir ediyordur. Çünkü bütün bu hizmetler onlar için yapılıyor.'

Batman Çayı kıyısına 2 bin 500 dönümlük park

Açılışı gerçekleştirilen parkın yaklaşık 25 dönümlük alana sahip olduğunu belirten Şimşek, Batman Çayı kenarında ise 2 bin 500 dönümlük büyük bir parkın yapımının sürdüğünü söyledi.

Şimşek, 'Dünyanın en büyük parkları kadar büyük bir projeden söz ediyoruz. New York'taki Central Park ve Londra'daki Hyde Park büyüklüğünde. Burası güzel tasarlanmış ancak ağaçlar büyüdüğünde, 5-10 yıl sonra hemşehrilerimiz bugün yapılanları çok daha iyi takdir edecekler' dedi.

Hizmetlerin vizyon, kaynak ve iyi yönetimle ortaya çıktığını vurgulayan Şimşek, 'Bu işler kendi kendine olmuyor. Bir vizyon ortaya koymak, kaynak ayırmak; projeyi ve süreçleri iyi yönetmek gerekiyor. Valimiz durmadan çabalıyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Parkımızın İluh ve çevresinde yaşayan kardeşlerimize ve bütün Batman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.