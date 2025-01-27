“Fuar ziyaretçi yoğunluğu ile öne çıktı”

Bayazıt, İMOB’un bu yıl hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl İstanbul Mobilya Fuarı, Köln Mobilya Fuarı’nın iptal edilmesi nedeniyle özellikle Batı Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin Türkiye’yi tercih etmesiyle dikkat çekti. Biz İpek Mobilya olarak iki farklı lokasyonda stand açtık: Biri Yeşilköy’de, diğeri TÜYAP’ta. Ayrıca, diğer markamız Homes için de büyük hedeflerimiz var. İki fuar alanında da yoğun bir ilgi gördük.”

45’ten fazla ülkeye ihracat

İpek Mobilya’nın 20 yılı aşkın ihracat deneyimiyle sektörün öncü markalarından biri olduğunu ifade eden Bayazıt, 45’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi:

“En güçlü pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri olsa da Körfez ülkeleri ve Ermenistan gibi bölgelerden de büyük talepler alıyoruz. Ermenistan’a ciddi bir ihracatımız var ve ticaretin politik sorunları aşarak barışa katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Ayrıca, Suriye’den de olumlu sinyaller alıyoruz. Suriye’deki iç savaş sona erdiğinde, konut ihtiyacı mobilya talebini de artıracak.”

Afrika ve Güney Amerika’ya açılım

2024’ün ilk yarısının ekonomik zorluklarla geçtiğini belirten Bayazıt, yılın ikinci yarısında toparlanma yaşadıklarını ifade etti:

“Avrupa’daki ekonomik kriz nedeniyle 2024’ün ilk yarısı beklentilerimizi karşılamadı. Ancak Ağustos ayından itibaren alternatif pazarlarla bir çıkış yakaladık. Afrika’da birçok küçük ülkeye ihracat yapmaya başladık. Aynı zamanda Amerika pazarına girdik ve 2025’te Güney Amerika’ya yönelik ciddi atılımlar yapmayı planlıyoruz.”

Fonksiyonel ve şık tasarımlar

Bayazıt, İpek Mobilya’nın ana odağının koltuk tasarımı olduğunu ve bu alanda fark yarattıklarını belirtti:

“2025 için çok özel koltuk tasarımları hazırladık. Fonksiyonel özellikleri ahşap detaylarla birleştirdiğimiz tasarımlarımız, İtalyan markalarını aratmıyor. Ziyaretçilerimiz de bu ürünlere büyük ilgi gösteriyor.”

Fuar alanı yetersizliği

Bayazıt, İstanbul Mobilya Fuarı’nın başarısını gölgeleyen en büyük sorunun fuar alanı yetersizliği olduğuna dikkat çekti:

“İstanbul’un iki farklı lokasyonda fuar düzenlenmesi ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Türkiye, otoparkı ve altyapısı düzgün, tek bir fuar alanını hak ediyor. Almanya bu konuda örnek alınmalı. İstanbul, konumu itibarıyla bir çekim merkezi ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Bora Bayazıt, Türk mobilya sektörünün global pazarlardaki yükselişinin devam edeceğini ve İpek Mobilya’nın bu başarıda öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.