Sektöre yön veren markalar, yeni ürünlerini IBAKTECH – Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojilerı Fuarı’nda sergiledi. İki yılda bir düzenlenen ticaret fuarı, yarattığı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde sektörünün en önemli etkinliği konumunda bulunuyor.

Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip uluslararası IBAKTECH Fuarı, 24-27 Nisan tarihleri arasında unlu mamul endüstrisi, çikolata- dondurma- tatlı üreticileri ve HORECA sektörü profesyonellerini 14. kez bir araya getirdi. Fuar, katılımcılarına yeni pazarlara ulaşma fırsatları sunarken, sektör profesyonellerinin yatırım kararlarında önemli bir rol oynamaya devam etmesine vesile oluyor. Fuarda; 4 milyar Euro ticaret hacmi gerçekleşmesi hedefleniyor.

Dünyada 5 kıtada mutfakları profesyonel kaliteyle buluşturan İnoksan, kullanıcı dostu pratik arayüzü ve tek tuşla 5 farklı pişirim modu sayesinde mükemmel performans sunan aynı zamanda ecosmart konseptiyle bütçe dostu olan İnosmart fırını fuar süresinde yoğun ilgi gördü.

Lezzet Şöleni İnoksan Stand’ında

Fuar süresince çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan İnoksan; deneyimli şeflerin İnosmart’la hazırladığı eşsiz tatları, tarım, gıda ve geleceğin gıdaları uzmanı olan Mine Ataman’ın kuşaklar arası tat transferi sunumu ve lezzet dolu etkinlikleriyle büyük beğeni topladı.

Vehbi Varlık: “Ürünlerimizi sektörün profesyonelleri ile buluşturmanın gururunu yaşadık.”

Fuarı değerlendiren İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “İnoksan olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sektörel fuarlara katılıyoruz. Bu sayede ürünlerimizi tanıtma ve sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yerinde takip etme imkanı bulurken aynı zamanda ihracat ağımızı genişletmek üzere görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Sektörün önemli fuarlarından biri olan Ibaktech’te, İnoksan olarak ziyaretçi sayısı yüksek, başarılı bir fuar geçirdik. Fuarda standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ederiz” dedi.