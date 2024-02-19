ING Erkekler Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe Beko'ya kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Konya’da düzenlenen ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler parkeden 80-67'lik skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.



Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verirken, madalyaları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim etti.