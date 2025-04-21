İDAŞ’ın basın toplantısında, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, Pazarlama Müdürü Şahin Şişman ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Esra Şişman Sarıgöl, markanın vizyonunu ve yeni hedeflerini paylaştı. Toplantıya Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş da katıldı ve Salih Şişman ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

İDAŞ, Global Marka Yolculuğunda Vites Yükseltiyor

Sektördeki dönüşümünü güçlü üretim altyapısıyla destekleyen İDAŞ, Fransa, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada kaliteli uykunun adresi haline geldi. Satışlarının %11’ini ihracatla gerçekleştiren marka, kısa vadede bu oranı %15'e çıkarmayı hedefliyor.

İDAŞ CEO’su Salih Şişman, “Türkiye’de yatak üretiminde standardı belirliyoruz. Artık yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’dan Kafkaslara kadar İDAŞ yataklarında insanlar kaliteli uykuya kavuşuyor” diyerek, uluslararası pazardaki güçlü konumlarını vurguladı.

Mira-Coil® ve Smart Spring® Teknolojileri ile Uyurken Yenilenme Dönemi

İDAŞ, sadece üretim kapasitesiyle değil, teknolojik yenilikleriyle de sektöre yön veriyor. Türkiye’de sadece İDAŞ tarafından üretilen Mira-Coil® yay sistemi ve Smart Spring® teknolojisi, uyku konforunda yeni bir çağ başlattı. Özellikle bel ve omurga sağlığı için geliştirilen bu sistemler, uzmanlar tarafından da öneriliyor.

Salih Şişman, “Tüketici odaklı inovasyonlarımızla fark yaratıyoruz. Mira-Coil®, yatakta vücut ağırlığını dengeli şekilde dağıtarak maksimum anatomik destek sunuyor” dedi.

Doğal Malzemelerle Sağlıklı ve Ekolojik Uyku

İDAŞ, konforun yanı sıra çevre dostu üretim anlayışını da ön planda tutuyor. At kılı, Hindistan cevizi lifi gibi doğal malzemelerle üretilen yataklar, nefes alabilen yapısı ve düşük alerji riskiyle sağlıklı uykuyu destekliyor. Grup firması Salteks'in sertifikalı yün, pamuk, bambu ve kaşmir gibi malzemeleri de İDAŞ'ın ekolojik vizyonuna katkı sağlıyor.

Yumuşak, orta sert ve sert ortopedik yatak alternatifleri, terleme önleyici yüzeyler ve kimyasal içermeyen dolgu malzemeleriyle İDAŞ, dört mevsim boyunca hijyenik ve konforlu uyku deneyimi sunuyor.

Yatakla Sınırlı Kalmayan Konfor: Ev Tekstili Ürünleri

İDAŞ, yalnızca yatak değil; zarif tasarımlarıyla dikkat çeken yorgan, yastık, nevresim ve dekoratif tekstil koleksiyonlarıyla da yaşam alanlarına estetik katıyor. Salih Şişman, “Konfor kadar şıklığı da ön planda tutuyoruz” diyerek yeni koleksiyonlarının detaylarını Ekovitrin'e özel olarak tanıttı.

7 Milyar TL Grup Cirosu ile Büyümeye Devam

Bozüyük’teki üretim üssünde 650 kişiye istihdam sağlayan İDAŞ, kadın istihdamına da önem veriyor ve 149 kadın çalışanı bünyesinde barındırıyor. Yıllık grup cirosu 7 milyar TL seviyesinde olan markanın, bu cironun %30'unu İDAŞ oluşturuyor.

Salih Şişman, “Markalı yatak üreticileri segmentinde %20’lik pazar payımızla sektörün en güçlü oyuncularından biriyiz. 24 ülkeye ihracat yaparak global arenada her geçen gün daha fazla söz sahibi oluyoruz” diye konuştu.