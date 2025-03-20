İmamoğlu Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör ve yolsuzluk" iddialarıyla iki farklı soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İmamoğlu'nun, bugün itibariyle ifade vermeye başlayacağı ve pazar günü mahkemeye sevk edilebileceği belirtiliyor. Gazeteci Veli Toprak, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, 23 Mart Pazar günü İmamoğlu'nun tutuklanabileceğini öne sürdü.

Kayyum Atanacak mı?

Eğer İmamoğlu "terörle iltisak" gerekçesiyle tutuklanırsa, yasalar gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Sözcü gazetesi yazalarından Saygı Öztürk, büyükşehir belediyelerine genellikle valilerin kayyum olarak atandığını belirtti.

Olası Kayyum Kim Olacak?

Saygı Öztürk'ün verdiği bilgilere göre, İBB'ye kayyum atanması durumunda bu göreve İstanbul Valisi Davut Gül'ün atanmasının gündemde olduğu iddia ediliyor. Resmi makamlar tarafından henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmazken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.