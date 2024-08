Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Bürücek Yaylası'nda yaz boyunca hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler zor şartlar altında üretime devam ediyor. Bürücek Yaylasını ziyaret ederek yetiştiricilerin sorunlarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yıllardır bölgede hayvan yetiştiriciliğinin zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekerek, “Burada yıllardır su problemleri devam ediyor. Buranın su, tuvalet, sosyal ihtiyaçları var. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğüyle görüşüp önümüzdeki süreçte Mera Müdürümüzle çözmeye çalışacağız. Geçtiğimiz yıllarda yine bu bölgeye geldik. Su ile ilgili problemlerin çözülmesi noktasında, bazı eksiklerin tamamlanması gibi konuların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Buraya bir an önce Mera Islahı Projesi kapsamında sondaj vurulması konusunu dile getiriyoruz. Bunu da değerlendireceğiz. İnşallah Tarım İl Müdürü ve Ekibini de buraya getireceğiz. Çünkü burada imkânsızlıklar içerisinde çok güzel bir üretim yapılıyor. Bu arkadaşlarımızın devletimizle, Cumhurbaşkanımızla, Bakanlığımızla her zaman üretenin sonuna kadar yanındayız. Eksikleri de sıkıntı ve sorunları da gidermek için buradayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu problemleri el birliğiyle, gönül birliğiyle çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Yetiştiricilerden Hacı Ali Baştürk, Bürücek Yaylası'na havalar ısınınca gelmeye başladıklarını belirterek, “Burada doğduk burada büyüdük. Şu an burada hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Burada suyumuz yok. Katırlarla, eşeklerle su taşıyoruz" dedi.



Bir diğer yetiştirici Ramazan Baştürk de, "Buradaki yerleşim yerine bir tuvalet, bir gölgelik desteği bekliyoruz. Bir sondaj vurulsa su çıkar. Elektrik telleri burada geçiyor ama yüksek gerilim diye elektrik verilmiyor. En büyük sorunumuz sudur. Su olursa banyomuz, tuvaletimiz olur. Kendi gücümüzle de yapamıyoruz” şeklinde konuştu.



Yayladaki bir diğer yetiştirici Abuzer Ercan da büyük emek verip yetiştirip sattıkları hayvanların kendilerinden 320 TL'ye kadar kilogram başı alındığını ancak bunun market ve kasapta yaklaşık iki katına satıldığını söyledi. Ercan, bir yıl boyunca yetiştirici olarak büyük zorluklarla üretim yaptıklarını ancak bunun sefasını aracıların sürdüğünü ifade etti.



Et fiyatları konusunda da konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, yaylacıların en büyük sorunlarından birinin de canlı hayvan fiyatı olduğunu belirterek, “Bir yol boyunca emek veriyorlar, kuzuyu yetiştirip kilogramını 320 TL'ye satıyorlar. Ama bazı et baronları, marketler, kasaplar aldıkları eti 650 satıyor. Bir üretici büyük emeklerle yetiştirdiği hayvandan kilogram başı 30-50 TL arası kazanırken bir bakıyorsunuz, aracılar 300 lira kâr ediyor. Kontrolüz güç güç değildi, serbest piyasada bu kadar serbest olmamalı. Üretici de tüketici de zarar ediyor. Kontrollerin artması lazım. Bunu her platformda söylüyoruz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Çiftçimize sahip çıkalım, gıdamızı suyu destekleyelim, israf etmeyelim” diye konuştu.