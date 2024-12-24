“Bankamız bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na izin başvurusu yapılmış olup, gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.”

(Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan)

Dijital Katılım Bankacılığı ile Neler Değişecek?

Halkbank, faizsiz bankacılık prensiplerini benimseyen yeni dijital katılım bankası ile:

Faizsiz finansman çözümleri sunmayı,

sunmayı, Dijital müşteri deneyimini geliştirmeyi ,

, Finansal kapsayıcılığı artırmayı ,

, Türkiye’nin dijitalleşen bankacılık alanındaki lider oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Dijital katılım bankacılığı, tamamen online platformlar üzerinden hizmet veren bir model olarak dikkat çekiyor. Şube kullanımını minimize eden bu sistem, kullanıcıların finansal işlemlerini hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Halkbank, bu girişimiyle, hem bireysel müşteriler hem de işletmeler için daha yenilikçi finansal çözümler sunmayı amaçlıyor.

Sektöre Öncülük Etme Vizyonu

Halkbank’ın dijital katılım bankacılığı alanındaki bu yenilikçi adımı, Türkiye’deki bankacılık sektöründe dijitalleşme eğiliminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Banka, müşteri memnuniyeti ve teknolojik adaptasyonu merkeze alarak, faizsiz bankacılık hizmetlerini dijital platformlarla birleştirecek bir yapıyı hayata geçirmeyi planlıyor.

Halkbank’ın bu girişimi, yalnızca Türkiye’deki finans dünyasına değil, aynı zamanda küresel düzeyde dijital bankacılığa geçiş sürecine örnek teşkil edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.