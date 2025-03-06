Müşterilerinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine özel çözümler sunan Halkbank, Paraf kart sahiplerine yönelik avantajlarla dolu Ramazan Kampanyası’nı hayata geçirdi.

Paraf’ın harcadıkça kazandıran Ramazan Kampanyası’ndan 1 Nisan 2025 tarihine kadar Paraf ve Parafly kart sahipleri faydalanabilecek. Kampanya kapsamında gıda market sektöründe Paraf ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 1.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, toplamda 1.000 TL ParafPara hediye ediliyor.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce, bankada kayıtlı cep telefonu numarasından “RAMAZAN” yazıp 3404‘e (KKTC’den 3444’e) SMS göndermesi ya da Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamasından “HEMEN KATIL” butonuna tıklamaları yeterli olacak.

Paraf, Parafly, sanal kartlar, ek kartlar ve sanal POS’tan yapılan işlemlerin dahil olduğu kampanyada ParafPara ödülü, harcamanın yapıldığı karta yansıtılacak. Ramazan kampanyasında kazanılan hediye ParafPara’lar ise 16 Mayıs 2025 tarihine kadar kullanılabilecek.