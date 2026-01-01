Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi'nin bu yıl İznik'te düzenlediği 'Dünya Barışına Çağı Etkinlikleri'nde bu yıl ilan edilen '31. Barış Ödülü'ne layık bulunan Yahudi Haham Yaakov Shapiro, İsrail Devleti'nin gerçekleştirdiği eylemlerle Yahudiliğin geleneksel değer sistemini reddettiğini söyledi. Anti-siyonist Haham Yaakov Shapiro'nun mesajını, Papa Leo ve Fener Rum Kilisesi Başpapazının geçen ay 'Hristiyan Birliği' adına İznik'te gerçekleştirdiği '1. Konsilin 1700. yıl ortak ayinine' tepki göstermek amacıyla etkinliklerini İznik'te düzenleyen Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut tarafından okundu.

ABD'de yaşayan Haham Yaakov Shapiro, Türk tarihinin iki önemli devleti Selçuklu ve Osmanlı'ya başkentlik yapan İznik'e gelmeyi çok istediğini ancak şartlarının buna imkân vermediğini, ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek şu mesajı verdi;

"İsrail'in gerek içerde gerek dışarda, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği eylemler, Yahudiliğin geleneksel değer sistemini reddetmek üzere tasarlanmış, siyasi bir ideoloji ve değerler bütünü olan Siyonizm'in sonucudur. Yahudilik şunu öğretir, Güçlü olan kimdir? Nefsine hâkim olandır. Bilge olan kimdir? Herkesten öğrenendir. Onurlu olan kimdir? Başkalarına saygı gösterendir. Siyonizm ise, kurucu babalarından biri olan Vladimir Jabotinsky'nin kendi ifadeleriyle, Yahudilerde bulunan tüm karakter özelliklerinin tam tersini savunmak üzere tasarlanmıştır. Bu ödülün bir hahama verilmesi, Yahudiliğin manevi ve uyumlu yollarına dönüşün, Siyonizm'i terk etmekten geçtiğini vurgulamaktadır. Bu onur için teşekkür ederim."

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut da Roma İmparatoru Konstantin'in, '325 yılında İznik Konsilini neden topladığı?' ve '1700 yıl önce nelerin yaşandığına ?' ilişkin düzenlenen konferansın açılışında şunları söyledi;

"Haham Yaakov Shapiro'nun Siyonizm'in artık dünya barışının önündeki en büyük engel ve putperestlik olduğunu uzun zamandır görerek uyarması, Siyonistlerin kimlik hırsızlığı ile Yahudiliği kullanarak, İsrail'i var ettiğini ve Siyonizm'i tehlike olarak göstermesi, Siyonizm'e karşı, Yahudiler ile İsrail'in birbirinden ayrı tutulması gerektiğini, mevcut Filistin halkıyla barış içinde bir arada yaşamanın tarihi bir miras olduğunu ifade etmesi etkili oldu."

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi'nin bu yıl İznik'te düzenlediği ve açılışı; Papa ve Fener Rum Papazı'nın ortak ayin yaptığı Göl Bazilikasında mehteranın "İstiklal Marşı ve Harbiye Marşı"yla yapılan 3 günlük etkinlik arama konferansıyla sona erdi.

Anadolu'nun 7 bin yıllık Türk yurdu olduğu, Türk Milletinin mülkiyetiyle birlikte vatan coğrafyasının ezeli ve ebedi egemeni olduğu, Türk Yurdundaki bütün tarihi ve kültürel mirasın tek sahibinin de Türk milleti olduğu vurgusunun yapıldığı "1700 Önce 1700 Sonra İznik" arama konferansının sonuç beyannâmenin önümüzdeki günlerde yayınlanacak.