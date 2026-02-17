Sosyal medyada canlı yayın yapan bbyGray, törende yaşanan anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Açılış programında protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında çevresindekilerin büyük bir ciddiyetle ayağa kalktığını kaydeden yayıncı, “Bu çılgınca. Ben buna alışkın değilim, çünkü İngiltere’de milli gurur yok.” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

Festival coşkusu

Turizm ve gastronomi alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya’da düzenlenen festival; yerli ve yabancı şefleri, gastronomi profesyonellerini ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yöresel tatlar tanıtılırken, atölye çalışmaları, şef gösterileri ve panel programları da gerçekleştirildi.

Akdeniz mutfağından Anadolu’nun zengin yemek kültürüne kadar geniş bir yelpazede sunumların yapıldığı festival, hem turizm sektörüne hem de yerel üreticilere katkı sağlamayı hedefliyor. Organizasyonun, kentin gastronomi turizmi potansiyelini artırması ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Açılışta yaşanan “İstiklal Marşı” anı ise festivalin kültürel boyutunu da gözler önüne sererken, yabancı katılımcılar için dikkat çekici bir deneyim olarak kayda geçti.