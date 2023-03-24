Konya’da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı

Konya’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Tüm Müslümanların Ramazan ayını kutlayan vatandaşlar, hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Özellikle Mevlana Meydanı’nda bulunan Sultan Selim Camii’ne gelen cemaat camiye sığmadı, meydana taştı. Şehirde camiler de Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar, Ramazan ayının sevincini yaşarken, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Namaz için Sultan Selim Camisine gelen Yılmaz Baygöz, “Bugün hep beraber Cuma namazımızı eda edeceğiz. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Rabbim bu ayları tekrardan yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına ulaştıkları için mutlu olduğunu belirten Serdar Doğan da “Yıllar çabuk gelip geçiyor. Mutlu oluyoruz tabii. Büyük bir kalabalık vardı. Depremden dolayı üzgünüz ama Cuma günlerimiz büyük neşe içinde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Namazını eda eden Ramiz Uçar ise, “Allah’ım tekrardan bugünleri yaşamayı nasip etsin İslam alemine. Depremde hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara bol bol sabırlar nasip eylesin” dedi.