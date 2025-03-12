Küresel rekabet koşullarında daha güçlü bir konuma gelmeyi ve çalışan memnuniyetini artırarak sürdürülebilir büyümeyi kalıcı hale getirmeyi hedefleyen grup, teknoloji yatırımlarını stratejik bir araç olarak kullanarak sektördeki liderliğini pekiştirmeyi planlıyor.

"Yarının Gürok’unu İnşa Ediyoruz"

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, dijitalleşmenin sadece teknolojiye dayalı bir dönüşüm değil, aynı zamanda iş kültürünü, süreçleri ve iş modellerini geleceğe uyumlu hale getirme amacını taşıdığını vurguladı. "Dijitalleşme ve dönüşüm, sadece teknolojiyi kullanmaktan ibaret değil; şirket kültürümüzü ve iş yapış biçimimizi geleceğe hazırlamaktır" diyen Argat, grup olarak attıkları adımların hem çalışanların hem de iş ortaklarının geleceği inşa etmelerine olanak tanıyacağını belirtti.

Dijitalleşme ve Kültürel Dönüşüm Birlikte

Gürok Grup Teknoloji Direktörü Kurtuluş Yavuz, dönüşüm sürecinin yalnızca teknoloji yatırımlarına odaklanmadığını, aynı zamanda iş yapış şekilleri ve organizasyonel süreçlerin de derinlemesine incelendiğini ifade etti. Yavuz, "Dijitalleşme yol haritamızı oluştururken, mevcut sistemler arasındaki uyumsuzlukların, aslında iş süreçlerindeki ve organizasyon yapısındaki eksikliklerden kaynaklandığını fark ettik. Bu farkındalıkla, sadece teknolojiyi güçlendirmeyi değil, tüm iş süreçlerimizi de iyileştirmeyi hedefledik" dedi. Grup, organizasyon yapısını, iş süreçlerini, yönetişim modelini ve teknolojik altyapısını yeniden şekillendirerek, şirket kültürünü de dönüştürmeyi amaçlıyor.

Marka İsimleriyle Dönüşüm: Momentum ve Gelecek için GCA

Gürok Grup, dönüşüm sürecini LAV ve GCA markaları için üç aşamada ele alıyor: Dönüşümün Tasarımı, Uygulama Adımı ve Değişim Yönetimi. Yavuz, LAV iş dönüşüm programına "Momentum" ve GCA iş dönüşüm programına ise "Gelecek İçin GCA" ismini verdiklerini söyledi. Her iki marka da dönüşüm süreçlerini kendi kültür ve süreçlerini koruyarak sadeleştirme amacıyla ortaklaştırdı.

Yapay Zeka ile Verimlilik Artışı

Dönüşüm süreci çerçevesinde Gürok Grup, yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Özellikle LAV markasında, yapay zeka destekli tekliflendirme sistemi sayesinde manuel iş akışları ortadan kaldırıldı ve hızlı bir ticari süreç elde edildi. ERP sistemlerinin entegrasyonu ve Salesforce altyapısıyla yürütülen dönüşüm modeli, süreçlerin izlenebilirliğini artırırken, operasyonel hız ve verimlilikte de önemli gelişmeler sağladı.

Gürok Grup’un Gelecek Vizyonu

Gürok Grup, bu dönüşüm süreciyle birlikte sadece mevcut rekabet avantajını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri geliştirmeyi de hedefliyor. Yapılan yatırımlar ve dönüşümle birlikte grup, sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyerek, geleceğe yönelik yenilikçi ve dijital iş modellerini hayata geçirecek. Bu dönüşüm vizyonuyla Gürok Grup, sektördeki liderliğini sürdürmeye devam edecek.