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Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi

Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranları belli olurken, Türkiye’nin yüzde 6’sının köpeği olduğu saptandı. En çok köpek sahipliği yapan ülke ise yüzde 46 ile Romanya oldu. Romanya kedi sahipliğinde de ilk sırada yer alan ülke olarak biliniyor. Türkiye’de ise kedi sahipliği oranı yüzde 19 olmuştu.

Güncel 09.11.2020, 13:18
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Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi

Medya takip kurumu Ajans Press, sokak hayvanları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sokak hayvanları ile alakalı basına 11 bin 937 haber yansıdığı tespit edildi.Bu yıl ise medyada 11 bin 591 haber yansımasının olduğu görüldü.Sadece minik dostlarımızla ilgili bu yıl çıkan haber sayısı da 21 bin 289 olarak kaydedildi. . Sokak hayvanlarına kötü muamele, kanunların caydırıcı olmaması ve bunun üzerine yapılan tartışmalar ise medyada en çok haber olan başlıklar arasında yer edindi.

Ajans Press’in, FEDIAF verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 6’sının köpeği olduğu saptanırken son sıralarda yer aldığı kaydedildi. . En çok köpek sahipliği yapan ülke ise yüzde 46 ile Romanya olurken,Romanya’nın kedi sahipliğinde de ilk sırada yer aldığı saptandı. En fazla köpek sahipliği yapan diğer 5 ülke de sırasıyla; yüzde 41 ile Çekya, yüzde 38 ile Polonya, yüzde 37 ile Litvanya, yüzde 36 ile Portekiz oldu.

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