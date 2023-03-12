TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Ergene Velimeşespor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’un 23. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Ergene Velimeşespor’a 2-1 mağlup oldu ve 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Haluk Gürsoy xx, Erdoğan Sertan Akman xx, Azem Zorlu xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay xx, Hakan Yakup Jacoues Horzum xx (Osman Can Kömürcü dk. 71 xx), İzlem Anıl Balakkız xx (Kaan Öztürk dk. 46 xx), Mücahit Karagöz xx, Tayfun Tatlı xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Mikail Albayrak xx (Berat Kartal dk. 71 xx), Nebi Tiryakioğlu xx, Ayhan Gürbüz xx (Samet Erdem Olgaç dk. 88 ?), Emre Yıldırım xx (Burak Sürmeli dk. 61 xx), Sefa Akın Başıbüyük xx

Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş xx (Kaan Atakan dk. 46 xx), Burak Can Alakuş xx, Ahmet Tuna Akıl xx (Talha Erdoğan dk. 79 x), İbrahim Fatih Dilek xx, Samet Günhan xx, Halil Uysal xx, Kerim Bölük xx, Ömer Can Sokullu xx (Akif Özerli dk. 55 xx), İbrahim Hırçın xx, Fatih Tultak xx, Onur Garip xx (Kerem Çalışkan dk. 85 ?)

Goller: Nebi Tiryakioğlu (dk. 90+4) (Gümüşhanespor), Samet Günhan (dk. 9), Onur Garip (dk. 60) (Ergene Velimeşespor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz (Gümüşhanespor), Burak Can Alakuş, İbrahim Hırçın (Ergene Velimeşespor)