Gümüşhaneli dağcılardan zorlu “İstiklal” yürüyüşü

Gümüşhane’de dağcılar 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü anısına ellerindeki Türk bayraklarıyla “İstiklal Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular 12 Mart anısına iniş ve çıkışlarla dolu, orman içinden, tarihi mahalle ve yapıların yanından geçerek 25 sporcunun katılımıyla “İstiklal Yürüyüşü” programını gerçekleştirdi. Zaman zaman fırtına nedeniyle sporcuların zor anlar yaşadığı etkinlikte Bağlarbaşı Mahallesi’nden Akçakale’nin Hozervek Mahallesi’ne ulaşan sporcular bu noktadan itibaren orman içinden dik bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı. Zirvede ay-yıldız yaparak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan sporcular daha sonra inişe geçerek tarihi mahallelerin yanından Çamlıköy köyüne inip yemek molası verdi ve 12 kilometrelik etkinliği başlangıç noktası olan Bağlarbaşı Mahallesi’nde yürüyüşü tamamladı.

Etkinliğe katılan sporculardan Ayşegül Koçoğlu, 12 Mart’ın önemli bir gün olduğunu belirterek, “Mehmet Akif Ersoy bu mısralarda çok şey anlatmış ve çok şey paylaşmış. Bunun yaşanmışlıkları da var. En az yaşanmışlıklar kadar değerli bir paylaşım yapmış bizimle. Yürüyüşümüz de oldukça zordu ama güzel geçti. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Bir diğer sporcu Serpil Öz de “Bugünkü yürüyüşümüz İstiklal Yürüyüşü ve çok anlamlı bir yürüyüş oldu. Mehmet Akif Ersoy’un yıllar önce vatan-millet duygularıyla yazdığı marşı şuan deprem bölgesindeki acılarla daha çok hissediyoruz. Bizim için daha da anlamlı. Böyle bir ülkeye sahip olduğumuz için, böyle bir şairimiz olduğu için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi öğrencisi Uğur Mutaf ise “Bugün 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümünü anlamlandırmak için bir yürüyüş yaptık. Zorlu ama güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sema Tosun da “Hem İstiklal Marşı’mızın kabulü hem de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak için biz de GÜDAK üyesi arkadaşlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu hepimiz için” dedi.