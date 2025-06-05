Spot altın, TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 0,1’lik sınırlı bir artışla 3.380 dolar seviyesine yükseldi. Aynı saatlerde ABD altın vadeli kontratları da benzer bir artışla 3.399 dolardan işlem görmeye başladı. Türkiye piyasalarında ise gram altının fiyatı 4.273 lira civarında seyretti.

Ancak asıl dikkat çeken hareketlilik gümüş cephesindeydi. Spot gümüş, yüzde 1’in üzerindeki artışıyla 35,91 dolara çıkarak son 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. Bu sert yükseliş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Piyasadaki bu hareketliliğin arka planında ise ABD’den gelen zayıf istihdam verileri bulunuyor. Dün açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam Raporu, Mayıs ayında istihdamın beklentilerin oldukça altında kaldığını ortaya koydu. Bu verilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yeniden faiz indirimi çağrısı yaptı.

Altın genellikle ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülürken, faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde yatırımcılardan daha fazla talep görme eğilimindedir. Ancak son dönemdeki eğilimler, gümüşün de bu tür ortamlarda güçlü bir alternatif olarak öne çıkabileceğini gösteriyor.