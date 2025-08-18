Bağımsız medyadan tepki: “Otorite adı altında kopyalanan içerikler öne çıkıyor”

Bağımsız yayıncılar, özgün haberleri ana akım medya tarafından kopyalanıp yayımlandığında bile Google’ın algoritmasının kaynağı değil, büyük grupları öne çıkardığını dile getiriyor. Medya temsilcileri, bunun hem gelir kaybına hem de haber çeşitliliğinin azalmasına neden olduğunu vurguluyor:

“Bizim ürettiğimiz içerikler geri plana atılıyor. Aynı haber, yüksek trafiğe sahip bir medya grubu tarafından yayımlandığında üst sıralara çıkıyor. Google buna ‘otorite’ diyor ama bu yaklaşım bağımsız medyayı ekonomik olarak zorluyor.”

Sektör temsilcileri, bu durumun haber sitelerinin keşfet ve Google News gibi alanlarda görünürlüğünü azalttığını, reklam gelirlerinin düştüğünü ve gazetecilerin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor. Geçtiğimiz aylarda Gazete Duvar’ın kapanışı bu sürecin en somut örneği olarak gösteriliyor.

Yeni tehdit: AI Overview

Google’ın kısa süre önce duyurduğu AI Overview (Yapay Zeka Genel Bakış) özelliği de tartışmaların odağında. Kullanıcılara haber sitelerine tıklamadan özet bilgi sunan bu özellik, özellikle SEO trafiğine bağımlı bağımsız medya için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlara göre uygulamanın yaygınlaşması, zaten zor durumda olan küçük yayıncıların daha da zayıflamasına yol açabilir.

Rekabet Kurumu hangi adımları atabilir?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurumu’na “hakim durumun kötüye kullanılması” hallerinde geniş yetkiler veriyor. Kurum, dijital platformları soruşturabiliyor; ihlal tespit edilirse, şirket cirosunun %10’una kadar para cezası kesebiliyor. Bunun yanı sıra:

Algoritma değişikliği yapılmasını zorunlu kılma,

Üçüncü taraf erişimi sağlama,

Şeffaflık yükümlülükleri getirme gibi davranışsal tedbirler de gündeme gelebiliyor.

Türkiye’de Google daha önce de Rekabet Kurumu’nun radarına girmiş, özellikle alışveriş reklamları ve yerel arama hizmetleri nedeniyle milyarlarca liralık cezaya çarptırılmıştı.

Uzmanlar uyarıyor

Dijital hukukçular, Google’ın algoritmalarının ticari sır kapsamında saklanmasının rekabet hukuku açısından büyük bir sorun olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gibi düzenlemelerin Türkiye’de de hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Prof. Dr. Cem Kaya’ya göre:

“AB’de büyük teknoloji şirketlerine şeffaflık zorunluluğu getirildi. Türkiye’de henüz bu yönde bir yasa yok. Dolayısıyla Rekabet Kurumu’nun aktif ve kararlı adımları, bağımsız medyanın geleceği için kritik önem taşıyor.”