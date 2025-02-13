İstanbul'da düzenlenen törende, IILM CEO’su Mohamad Safri Shahul Hamid ve Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter’in açılış konuşmalarının ardından imza töreni gerçekleştirildi.

2019 yılında faizsiz finans prensipleriyle kurulan Golden Global Yatırım Bankası, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Kuveyt, Malezya, Nijerya, Katar, BAE ve Morityus gibi ülkelerin merkez bankalarının da yer aldığı IILM'in dünya çapındaki 13. Piyasa Yapıcı bankası oldu. IILM, küresel İslami finans sektöründe, sınır ötesi likidite yönetimi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla İslami finansa uygun kısa vadeli menkul kıymetler ihraç ediyor ve finansal kurumların likiditelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

IILM CEO’su Mohamad Safri Shahul Hamid, Golden Global Yatırım Bankası'nın IILM ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu iş birliği, küresel İslami finans piyasalarında etkin likidite yönetimini destekleme taahhüdümüzün somut bir göstergesidir. Türkiye’nin stratejik konumu ve güçlü finansal yapısı, bu iş birliğinin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yeni ortaklık, Golden Global Yatırım Bankası'nın küresel İslami finans piyasalarındaki konumunu güçlendirecek ve Türk yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacaktır." dedi.

IILM'in 6 milyar ABD Doları değerindeki Sukuk programının yeni Piyasa Yapıcı bankası olarak, Golden Global Yatırım Bankası'nın Türk yatırımcılar ve finans kuruluşları için yeni fırsatlar yaratacağı ve onların yüksek nitelikli faizsiz finans çözümlerine erişimini sağlayacağı ifade edildi. Hamid, Golden Global Yatırım Bankası'nın yenilikçi vizyonuyla, IILM’in yüksek kredi notuna sahip kısa vadeli İslami menkul kıymetlerin Türkiye ve bölgesindeki yatırımcılara ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter ise, "IILM’in ‘Primary Dealer’ bankası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, bankamızın küresel İslami finans piyasalarında daha geniş ve uluslararası bir etkinlik göstermesini sağlayacak. 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz Türk Lirası, ABD Doları ve EURO Sukuk ihraçları, bu stratejimizin bir parçasıdır. IILM ile olan iş birliğimiz sayesinde, küresel İslami finans piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak yatırımcılarımıza sunduğumuz ürün yelpazemizi genişleteceğiz." dedi.

IILM, S&P tarafından A-1 ve Fitch tarafından F1 notu verilen 6 milyar ABD doları değerindeki kısa vadeli sukuk programı kapsamında, 2 haftadan 12 aya kadar vadeli İslami menkul kıymetler ihraç ediyor. Bu sukuklar, sırasıyla S&P ve Fitch tarafından en az A olarak derecelendirilen devletler, devlet kuruluşları ve uluslarüstü kurumlar tarafından ihraç edilen uzun vadeli sukuk varlıklarına yatırım yapıyor.