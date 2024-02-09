İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. İranlı turistlerin Van’a akın etmesiyle birlikte oteller yüzde yüze yakın doldu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

Her fırsatta Van’a geldiklerini belirten İranlı turistler Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini söyledi.