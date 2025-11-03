Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE aylık bazda %2,55, yıllık bazda ise %32,87 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış oranı %28,63, on iki aylık ortalamalara göre artış ise %37,15 olarak kaydedildi.

Konut ve gıda zamları öne çıktı

TÜİK verilerine göre, en yüksek fiyat artışı konut ve gıda grubunda gerçekleşti.

Konut fiyatları yıllık bazda %50,96 ,

Gıda ve alkolsüz içecekler %34,87 ,

Ulaştırma ise %27,33 oranında arttı.

Bu kalemlerin enflasyona katkısı sırasıyla %7,75, %8,44 ve %4,34 olarak belirlendi.

Aylık bazda ise;

Gıda fiyatları %3,41 ,

Konut %2,66 ,

Ulaştırma %1,07 oranında yükseldi.

Ekim ayında enflasyondaki artışta özellikle gıda ürünleri ve kira fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu bildirildi.

Özel kapsamlı TÜFE (B) verileri

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutulduğunda hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE-B, yıllık bazda %32,52, aylık bazda ise %2,43 arttı.

TÜİK’e göre endekste yer alan 143 temel başlıktan 118’inde fiyat artışı, 18’inde düşüş, 7’sinde ise değişim olmadığı gözlendi.

Ekonomistler: “Konut maliyetleri baskı yaratıyor”

Uzmanlar, konut grubundaki yüksek artışın kira ve enerji maliyetlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Gıda fiyatlarındaki artışın ise hem üretim maliyetleri hem de döviz kurlarındaki oynaklıktan etkilendiği ifade ediliyor.

Ekonomistler, yıl sonu enflasyon oranının baz etkisine rağmen %35 seviyelerinde gerçekleşebileceği öngörüsünde bulunuyor.