Zigana Geçidi kara teslim oldu, araçlar yolda kaldı

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana Dağı geçidinde kar yağışı etkili oluyor. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kalırken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle Zigana Geçidi beyaza büründü. Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Zigana Dağı geçidinde araçlar yolda kaldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen mart ayının sonunda etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştiren ve zincirsiz şekilde yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar mart ayında meydana gelen kar yağışı nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemezken, yola tedarikli çıkan sürücüler zincir takarak yollarına devam edebildi. Karayolları ekipleri kısmen ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Yaz hazırlıklarımızı yaptık, kara yakalandık”

Erzincan’dan Trabzon’a giderken kara yakalanan Mahmut Yılmaz, “Asker arkadaşlar Erzincan’da askerliklerini yaptılar, biz de onları Trabzon’a bırakıp geri dönecektik. Tüm yaz hazırlıklarımızı yaptık Nisan ayının başlangıcında tekrar kara yakalandık. Bu sene kış ayında böyle kar görmedik. Şu anda ekipleri çalışıyor onların çalışmalarıyla muhtemelen birazdan yukarı doğru çıkarız” dedi.

“Asker dönüşü ince giyindik, burada mahsur kaldık”

Yolun açılmasını beklediklerini söyleyen Ortunç Özalp, “İzmir’den geliyoruz, arkadaşlarla asker dönüşü ince de giyindik, burada mahsur kaldık. 1 saattir buradayız kar temizleme aracını bekliyoruz, biraz da üşüyoruz. Çok şaşırdık arkadaşımız şu an bembeyaz” diye konuştu.

“Burada ne kadar kalacağımız ekiplerin insafına kalmış”

Mart ayı sonunda meydana gelen yağış nedeniyle yolda kaldıklarını söyleyen tır Şoförü Ali Rıza Terzi, “Boşuna dememişler mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye. Mart ayında düştüğümüz hale bak. Aşağı yukarı bir yarım saattir buradayız. Yolda kalan arabalara sebep biz de hızımızı kestiğimiz için yolda kaldık. Burada ne kadar kalacağımız ekiplerin insafına kalmış” ifadelerini kullandı.