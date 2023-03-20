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Yeni Camii’nin minarelerine asılan mahya havadan görüntülendi
İstanbul’da Ramazan ayının gelmesiyle mahyalar camileri aydınlatırken, Yeni Camii’ye asılan "Onbir ayın sultanı" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.
Genel 20.03.2023, 22:39
İstanbul’da Ramazan ayının gelmesiyle mahyalar camileri aydınlatırken, Yeni Camii’ye asılan "Onbir ayın sultanı" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.
Ramazan ayına sayılı günler kala Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar hazırlanarak, camilere asılmaya başlandı. Yeni Camii’nin şerefelerine çıkarılan "Onbir ayın sultanı" yazılı mahya da iki minarenin arasına asıldı. Ortaya çıkan eşsiz manzara ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde minareye asılan mahyanın camiyi aydınlattığı görüldü.