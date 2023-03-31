Uzungöl beyaza boyandı

Doğu Karadeniz’in ve ülke turizminin en önemli merkezlerinden olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Mart sonunda kar sürprizi yaşandı.

Turizm Merkezi Uzungöl’de ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebi ile 29 Mayıs 2023 Çarşamba Günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında Uzungöl beyaza boyanırken, kar kalınlığı 40 cm’yi geçti. Her mevsim bir başka güzel olan Uzungöl’e ilk kez Mart sonunda bu kadar kar yağışı yaşanırken, deniz seviyesinden bin 90 metre yüksekliğindeki turizm merkezi karla kaplandı.