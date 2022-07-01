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Üsküdar’da durakta yolcular Metrobüs beklerken Tır geldi

İstanbul(İHA)-Üsküdar’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar başka metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genel 01.07.2022, 11:29
Üsküdar’da durakta yolcular Metrobüs beklerken Tır geldi

İstanbul(İHA)-Üsküdar’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar başka metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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