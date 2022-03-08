Üsküdar Belediyesi’nden 8 Mart’a özel sosyal deney videosu

Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle hazırladığı sosyal deneyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Üsküdar Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı videoda kadınların araba park etmeye çalışan erkeklere yardımcı olmaya çalışması izleyenleri güldürdü. Araçlarını park etmek isteyen erkeklere, kadınlar için trafikte kullanılan kelimeleri söyleyerek tepkilerini ölçtüler.

"8 Mart’a özel bir sosyal deney yaptık"

Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel paylaştığı anlamlı sosyal deney videosunu Twitter hesabından paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Belediyemizin önünde güne özel bir sosyal deney yaptık ve eminiz ki, tüm kadınlar, özellikle otomobil kullananlar bu deneyi çok beğenecek. Evde, işte, okulda, sokakta, hayatın her alanında... 8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.