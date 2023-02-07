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Umman Sultanı Tarık’tan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Genel 07.02.2023, 17:04
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Umman Sultanı Tarık, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa dileğinde bulundu.