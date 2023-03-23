Ulu Camii mahyalarında ’birlik’ mesajı

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Camii’ye Ramazan mahyası asılmaya başlandı. Bu yıl yaşanılan doğal afetlerden dolayı birlik mesajı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Camii’nin devasa minareleri arasına Ramazan ayının ilk 15 gününde "Ramazan biz olmaktır" asılmasına karar verdi.

Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne’deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa’ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul’daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa’ya getirilen "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "2023 yılının Ramazan ayının girmesiyle beraber, Bursa’da da hazırlıklar yapıldı. Tabi, Bursa’da Ramazan denince ilk önce akla Ulu Camii geliyor. Cidden Ramazan ayının en güzel anları buralarda yaşanıyor. Detaylı temizliğin yanında, çalışmayan hiç bir elektrik aksamını da bırakmadık. Hepsini elden geçirdik. Şimdi de her yıl olduğu gibi, minarelerimizi süsleyen mahyalarımız asılıyor. Geleneksel olarak, İstanbul, Edirne ve Bursa’da her yıl devam eder. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Yazıyı, Diyanet İşleri Başkanlığı belirledi. Bu sene, ’Ramazan biz olmaktır’ yazacaktır. Türk milleti gerçekten asrın felaketinden sonra biz olmayı başarabilmiştir. Ramazan ayının, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunun mesajını vermek istendi. Ramazan ayının 15’inden sonra bu mahyalar indirilecek. Yerine başka bir mahya asılacak" dedi.