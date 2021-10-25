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Türkiye'nin dijital değişim devrimi Kamu BİB’24 etkinliğinde konuşulacak

- Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel:- "Kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, ortak akıl ile hareket edilmesi, bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması bakımından Kamu-BİB’24 etkinliği çok önemli"- "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde cevap verebilmek, satış sonrası hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla, Ankara Bölge Müdürlüğümüz, sadece kamuya hizmet etmek için çalışıyor"

Genel 25.10.2021, 12:41
Türkiye'nin dijital değişim devrimi Kamu BİB’24 etkinliğinde konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, "Kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, ortak akıl ile hareket edilmesi, bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması bakımından Kamu-BİB’24 etkinliği çok önemli." ifadelerine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği, Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile 4 - 7 Kasım 2021 tarihlerinde Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort Belek Antalya‘da gerçekleştiriliyor.

"Küresel Salgın ve Dijital Gelecek" temalı etkinlikte 5 ayrı oturum gerçekleştirilecek. ‘’Dijital Geleceği Şekillendiren Teknoloji Çözümleri’’ oturumunun konuşmacılarından biri ise Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, "Ülkemizin dijital dönüşüm politikalarının ve uygulamalarının tüm sektörler için konuşulacağı bu önemli platformda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamu ve özel sektör arasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, ortak akıl ile hareket edilmesi, bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması bakımından Kamu-BİB’24 etkinliği çok önemli." ifadelerini kullandı.

Technopc’nin İstanbul’daki üretim, Ar- Ge ve Tasarım Merkezi haricinde Ankara Bölge Müdürlüğü bulunduğunu aktaran Yücel, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde cevap verebilmek, satış sonrası hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla, Ankara Bölge Müdürlüğümüz, sadece kamuya hizmet etmek için çalışıyor. Mühendislerimiz, teknik kadromuz ve ürün danışmanlarımızın yer aldığı bölge müdürlüğümüz, kamunun ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz ederek, hızlı ve yerinde hizmet sağlarken, Türkiye’nin her noktasında var olan güçlü Servis altyapımız ile yerinde servis ve hizmet götürebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

2020 ve 2021 yıllarında hızlı büyümelerinin devam ettiğini belirten Yücel, kamu kurum ve kuruluşlarının hem Devlet Malzeme Ofisi üzerinden hem de diğer alımlarındaki önceliklerini yerli markalardan yana kullanmalarından memnun olduklarını aktardı. Yücel, Technopc yatırım ve istihdam artışlarının 2022 yılı içerisinde de devam edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre ayrıca, Türkiye’nin tek yerli malı bilgisayar belgesine sahip olan Technopc, yerli Ar-Ge’si ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı onaylı tasarım merkezi , patentleri ile kamunun ihtiyaç duyduğu donanımları, yerli olarak geliştirip, milli bir çözümler serisi haline getiriyor.

Son yıllarda kamu tarafından yapılan dünyanın en büyük havalimanı projelerden biri olan İstanbul 3. Havalimanı projesinin tüm birimlerinde Technopc tarafından geliştirilmiş olan All in One, Mini PC, Kiosk PC, Smart Pasaport çözümler serisi kullanıldı. En üst düzeyde kalite sağlamlık, tüm koşullarda uzun süreli çalışma ve ergonomik tasarımlar ile birlikte dünya standartlarının üzerinde çözümler geliştiren Technopc, geçtiğimiz ay açıklanan Bilişim 500 araştırma sonuçlarına göre, taşınabilir bilgisayar, tablet ve masaüstü bilgisayar kategorilerindeki liderliğini korudu.

#Technopc
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