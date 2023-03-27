Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı düzenleniyor

Türkiye’de tasarıma ilişkin politika ve stratejilerin ortaya konulması amacıyla 30-31 Mart’ta Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı düzenlenecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Bilişim Vadisi ve Dünya Tasarım Örgütü’nün (WDO) iş birliği ile hayata geçirilen çalıştayda; tasarımcılar, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin ve tasarım öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda tasarımda 2030 yol haritası belirlenecek.

Konsey 2009’da kuruldu

Özgün ve katma değeri yüksek tasarımlar, inovasyonla birleşerek şirketlerin ekonomik rekabet gücünü artırıyor. Bu nedenle ülkeler, tasarım alanında politika belirlemek üzere çeşitli örgütsel yapılar oluşturuyor. Bu çerçevede Türkiye’de de 2009 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu.

Tasarıma yön veriyor

Konsey, bünyesinde yürütülen çalışmalarla tasarıma yön veren birçok strateji belgesi ve eylem planı hayata geçirildi. Böylece birçok Türk şirketinin uluslararası rekabet gücü arttı ve başarıları uluslararası alanda tasarım ödülleriyle tescillendi.

Bilişim Vadisi ev sahipliğinde

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersayın ve WDO Başkanı David Kusuma birer konuşma yapacak. Ardından WDO’nun Türkiye üyeleri sahneye çağrılacak. Bilişim Vadisi’nin de resmi üyeliği ilan edilecek ve WDO katılım sertifikası verilecek. Ardından Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar bir konuşma yapacak.

Yeni yol haritası

Ödül töreninin ardından Türkiye’nin tasarım alanındaki yeni yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı başlayacak. Türk tasarım kimliğinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı çalıştay, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

Tasarım stratejisine yönelik tüm görüş ve önerilerin geniş bir şekilde değerlendirileceği çalıştaya WDO icra ve yönetim kurulu üyeleri ve paydaşları, dünyadan ve Türkiye’den önde gelen sektör temsilcileri, akademisyenler ve tasarımcılar katılacak. İki gün sürecek çalıştayda “Global Tasarım Trendleri Çerçevesinde Türkiye Tasarım Stratejisi” ve Öngörülemeyen Koşullar için Tasarım” başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

WDO yönetim kurulu Türkiye’de

İki gün sürecek çalıştayın tamamlanmasının ardından, her yıl dünyanın 4 ayrı bölgesinde gerçekleşen WDO Yönetim Kurulu Toplantısı da Türkiye’de gerçekleştirilecek. Merkezi Montreal’de bulunan, 200’e yakın üyesi ve 80’den fazla ülkede temsilcisi olan dünyanın en büyük ve en üst tasarım örgütü WDO, tasarım alanındaki yeni stratejilerini bu toplantılarda belirliyor.