Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nda sona doğru

Azerbaycan’ı Nahçıvan ve Türkiye’ye bağlayacak Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan topraklarından geçen bölümünde yer alan Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunun yüzde 80’i, Horadiz-Ağbend demiryolu hattının ise yüzde 38’i tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 26 Ekim 2021’de temelini attığı Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında bulunan 123,6 kilometre uzunluğundaki Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolunda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Füzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan ve Türk dünyasını birleştirecek Zengezur Koridoru’nun kollarından biri olan karayolunun inşaatının yüzde 80’i tamamlandı. Karayolunun 77,5 kilometrelik kısmı 6 şeritli, kalan 46,1 kilometrelik kısmı ise 4 şeritli olarak projelendirildi. Yolda kazma ve delme çalışmalarının sona erdiği üç karayolu tünelinde çalışmalar sürerken, projedeki 24 köprüden 12’sinin yapımı tamamlandı.

Kritik öneme sahip

Uluslararası standartlara uygun olarak Türk şirketlerinin öncülüğünde birinci sınıf kalitede inşa edilen Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolu, Azerbaycan’ın diğer bölgelerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlaması, stratejik, ekonomik ve uluslararası taşımacılık açısından büyük önem taşıyor. Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı gözetiminde Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı

Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Ermenistan üzerinden Zengezur bölgesinden geçecek 43 kilometrelik kara ve demiryolu hatlarıyla birleştirecek. Horadiz’den Nahçıvan’ın Ordubad iline uzanan yeni demiryolu hattı da inşa ediliyor. Koridor tamamlandıktan sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak.

Demiryolu hattı 2024 yılında tamamlanacak

Horadiz-Ağbend demiryolu hattının temeli, 14 Şubat 2021’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atıldı. 110,4 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının güzergahında Horadiz, Mercanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Gümlag, Hekeri, Mincivan, Bartaz ve Ağbend isimleri ile 9 istasyon bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 3 tünel, 41 köprü, 7 üst geçit ve yaklaşık 469 yapının inşaatı planlandı. Demiryolu hattının güzergahı boyunca bütün alan mayınlardan temizlendi. İnşaat ve montaj işleri 3 etapta yürütülürken, şu ana kadar demiryolu hattının 38’i tamamlandı. Demiryolu hattı projesinin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

“Şu ana kadar 60 kilometre demir yolu hattı döşendi”

Azerbaycan Demiryolları İnşaat ve Proje Müdürü Kenan Rzayev, Horadiz-Ağbend demiryolu hattının Karabağ’daki esas projelerden biri olduğunu belirterek, “Buradaki inşaat çalışmalarında Azerbaycan şirketleriyle birlikte Türkiye’nin de alanında uzman şirketleri yer alıyor. Mayın temizleme ile ilgili zorluklar vardı. Savaştan sonra bu arazilerde mayınlar vardı. O nedenle inşaat çalışmaları yavaş ilerliyordu. Artık güzergah boyunca mayın temizleme çalışmaları tamamlandı ve bundan sonra çalışmalar daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Şu ana kadar 60 kilometre demir yolu hattı döşendi. Şu anda güzergahın 64. ve 82. kilometreleri arasında demiryolunun toprak yatağı ve yapıların inşaatı devam ediyor. Demiryolu hattının 38’i tamamlandı. İnşallah projenin 2024’ün ilk 6 ayında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor” dedi.

Azerbaycan’ın en büyük demiryolu köprüsü yapılıyor

Horadiz-Ağbend demiryolu hattının geçtiği Zengilan ilinin Hekeri Nehri üzerinde uzunluğu 418 metre olan Azerbaycan’ın en büyük demiryolu köprüsü yapılıyor. Halihazırda köprü ayaklarının ve üst geçidin inşaatı tamamlanırken, izolasyon çalışmaları devam ediyor.

“760 metre uzunluğunda bir demiryolu köprüsünün projelendirilmesi gerçekleştiriliyor”

Azerbaycan Demiryolları Sözcüsü Senuber Nezerova ise Azerbaycan’da inşa edilen en büyük demiryolu köprüsünün Horadiz-Ağbend demiryolu projesi çerçevesinde yapıldığını ifade etti. Nezerova, “Bu köprü Horadiz-Ağbend demiryolu projesi kapsamında inşa edildi ve uzunluğu 418 metredir. Bu köprü şu ana kadar yapılan Azerbaycan’ın en büyük demiryolu köprüsü olma özelliğini taşıyor. Ancak bu son değil. Horadiz-Ağbend demiryolunun 8. kilometresinde daha büyük bir demiryolu köprüsü yapılacak. 760 metre uzunluğunda olacak ve onun projelendirilmesi gerçekleştiriliyor ve inşallah yakın zamanda inşaatı için çalışmalara

başlanılacak” diye konuştu.