TSK’nın kargo uçağı ile selin ardından Şanlıurfa’ya 50 personel sevk edildi

Deprem bölgesinin ardından sel bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kargo uçağı ile Şanlıurfa’ya 50 personel sevk edildi.

Deprem felaketinin ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere bölgede faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kez de sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa’ya yardım göndermek üzere Ankara’dan kargo uçağı havalandırdı. Bölgeye yardım götürmek üzere havalanan kargo uçağında 39 jandarma, 4 AFAD, 3 ANDA, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 4 itfaiye personeli ile 2 araç, 3’ü sönük olmak üzere 4 adet bot bulunuyor.