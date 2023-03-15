Tayvan’ın ürettiği kamikaze İHA’lar görücüye çıktı

Tayvan’da ülke savunmasını güçlendirecek olan 15 dakika havada kalabilen 10 kilometre menzilli kamikaze İHA’lar ilk kez tanıtıldı.

Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST), sırt çantasında taşınabilen ve hedefine çarptığında savaş başlığını patlatan insansız hava aracını basına tanıttı. NCSIST’nin Havacılık Sistemleri Araştırma Bölümü Başkanı Chi Li-pin yaptığı açıklamada, "Kamikaze İHA’lar hafif ve portatif olduğu için uçabilen büyük bir el bombası işlevi görüyor" dedi.

Tayvanlı askeri uzmanlar, üretilen bu yeni silahı Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı AeroVironment Switchblade 300 isimli insansız hava aracına benzetti.

10 kilometre menzilli ve 15 dakika havada kalabiliyor

NCSIST’in düzenlediği basın toplantısında, araçların tüpten fırlatıldığı ve 10 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi. 15 dakika boyunca havada kalabilen İHA’ların kıyıya yakın gemiler de dahil olmak üzere çok sayıda düşman unsuruna karşı etkili olduğu aktarıldı.

ABD’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos 2022’de Tayvan’ı ziyaret etmiş, bunun üzerine ABD ile Çin arasında tansiyon yükselmişti. Pelosi, Tayvan’ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Pelosi’nin ziyaretinin ardından Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.