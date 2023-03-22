Tayvan’dan Türkiye’ye 20 milyon dolarlık daha deprem yardımı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, yaraların sarılması için Türkiye’ye 20.17 milyon ABD doları tutarında ek yardım yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Tayvan’ın Türkiye’ye yardımı sürüyor. Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Yui, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Tayvan’ın yardımlarının devam ettiğini belirterek, farklı kurumlara verilmek üzere Türkiye’ye toplamda 20.17 milyon ABD doları tutarında ek yardım yapacaklarını ifade etti. Yui, Tayvan hükümetinin belirlediği bu yardımın 1.17 milyon dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesine verileceğini, bunun depremzedelere hazır gıda sağlamak üzere mobil gıda kamyonu satın alınması için kullanılacağını söyledi. Detaylı bir yardım planı yaptıklarını vurgulayan Yui, "Türk Kızılay’ına ise mobil mutfak, mobil çamaşırhane ve mobil duş römorkları satın alınması için 5 milyon ABD doları vereceğiz. Türkiye Engelliler Derneği’ne de gezici hastane koğuşları ve tekerlekli sandalyeler satın alması için 5 milyon ABD doları destek sağlayacağız. Maddi yardımın geri kalan 9 milyon dolarlık kısmını da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne (SGDD-ASAM) göndererek onların deprem bölgelerinde sınıflar ve gezici klinikler inşa etmelerine yardımcı olacağız" diye konuştu.

"İyi niyetiniz ve dostluğunuz sonsuza kadar kalbimizde kalacak"

Basın toplantısına Türkiye’yi temsilen katılan Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek de Tayvan halkının Türkiye’ye yardımları için teşekkür etti. Berdibek, "Tayvan halkını gerçekten takdir ediyorum. İyi niyetiniz ve dostluğunuz sonsuza kadar kalbimizde kalacak" dedi.

Tayvan’dan Türkiye’ye yardım yağdı

Tayvan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ertesi günü bölgeye 90 kişilik kurtarma ekibi göndermiş, ilerleyen günlerde de arka arkaya toplam 50 kişilik kurtarma ekibi yollamıştı. Tayvan hükümetinin başlattığı Türkiye’ye nakdi yardım kampanyasına 1 ay içinde 38.4 milyon ABD doları bağışlayan Tayvan halkı ayrıca, 400 ton ihtiyaç malzemesini de Taipei Türk Ticaret Ofisi ve Tzu Chi Vakfı aracılığı ile Türkiye’ye göndermişti.