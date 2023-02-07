Tayvan’dan Türkiye’ye 2 milyon dolar yardım

Tayvan, Türkiye’de yaşanan depremin ikinci gününde afet bölgesine 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu ülkesi Tayvan da depremin yaralarını sarmak için Türkiye’ye 2 milyon dolar bağışladığını duyurdu. Tayvan hükümeti Türkiye’ye yardım için bir yardım hesabı açtıklarını ve Tayvan vatandaşlarının maddi yardımlarını bu hesapta toplayarak Türkiye’ye ulaştıracaklarını söyledi.

Tayvan’dan 40 kişilik kurtarma ekibi ve 3 arama kurtarma köpeğinin bu sabah saatlerinde İstanbul’a vardıkları öğrenilirken, 90 kişilik ikinci bir ekibinde THY uçağı İle İstanbul’a doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.