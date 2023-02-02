Tarımsal uygulamalarda su tasarrufu büyük önem taşıyor

Son yıllarda azalan su kaynakları nedeniyle suyun tasarruflu kullanıldığı tarım uygulamaları öne çıkarken Ülker ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Su Riskleri Projesi”nin 1. faz sonuçları açıklandı. Proje ile damla sulama yöntemi uygulanarak üretilen buğday için yüzde 20 oranında ürün verimliliği ve yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi.

Küresel ısınmayla birlikte tüm dünyada giderek artan su risklerinin, tarımsal üretimi, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve dolayısıyla gıda güvenliğini tehdit ettiği ifade ediliyor. Bu çerçevede İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle, Ülker ana sponsorluğunda Mayıs 2022’de Orta Anadolu’da başlatılan “Su Riskleri Projesi”nin 1. faz sonuçları açıklandı. Projede ile sulamada uygulama hatalarının önüne geçilmesi için Kırıkkale ili Delice ilçesi Çerikli beldesinde 100 çiftçiye “Modern Sulama Yöntemleri” ve “Gübre Kullanımı” konulu eğitimler verildi. İklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mete Buyurgan ise şu bilgileri aktardı: “İsrafsız şirket modeliyle ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle çalışırken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı vermeyi, doğru tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına yönelik projeleri desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu sebeple SKD Türkiye’nin iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini analiz etmeyi ve tarımda verimli sulama stratejileri geliştirmeyi amaçlayan Su Riskleri Projesi’nin ana sponsoru olduk. Projenin birinci fazındaki su tasarrufu ve ürün verimliliği sonuçları da doğru yolda ilerlendiğini gösterdi. Bu projeyle çiftçilerin su kullanımı konusundaki farkındalığını artırmayı ve ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

“Yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlanması çok önemli bir başarı"

Çalışmaya ilişkin konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Son 50 yılın en sıcak üçüncü kış mevsiminin yaşandığı bu dönemde en büyük endişemiz su kaynaklarındaki azalma. Ülkemizde su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda kullanılıyor, tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan su miktarının sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için su verimliliğinin artırılması kilit bir role sahip. Su Riskleri Projesi ile su kaynaklarının sürdürülebilir metotlarla verimli kullanımına yönelik önemli çıktıları olan bir araştırmayı ortaya koyduk. Tarımda modern sulama yöntemlerinin uygulanmasının su güvenliği için önemini araştırmamızda gördük. Kırıkkale ili Delice ilçesinde gerçekleştirilen proje uygulamasında, damla sulama yöntemi uygulanarak üretilen buğday için yüzde 20 oranında ürün verimliliği ve yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlanması çok önemli bir başarı” dedi.

Raporla birlikte öne çıkan sonuçlar ise; Proje çerçevesinde seçilen bölgede yapılan çalışmalarda buğday denemesinde, geleneksel yöntemler ile üretim yapan ve yağmurlama sulama yöntemi kullanan çiftçi uygulamasına kıyasla, damla sulama yöntemi ve optimum sulama programı kullanılan proje uygulamasında yüzde 20 daha yüksek verim (264 kg/da) elde edildiği ifade edildi. Silajlık mısır denemesinde ise, damla sulama sistemi kurulan ancak sulama sıklığı çiftçiye bırakılan uygulamaya kıyasla, damla sulama yöntemi ve optimum sulama programı kullanılan proje uygulamasında 70 ve 140 cm lateral aralığına sahip işletme birimlerinde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 3 daha yüksek verim (4.900 kg/da ve 4.100 kg/da) sağlandığı belirtildi. Proje alanında buğdayda yüzde 30, mısır üretiminde yüzde 45’e varan oranda su tasarrufu yapılarak daha iyi verim elde edildiği gibi sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.