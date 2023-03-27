Suudi Arabistan’dan umre kısıtlaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayında herkesin yalnızca bir kez umre yapmasına izin verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Ramazan ayında umre için kısıtlama getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında herkesin yalnızca bir kez umre yapmasına izin verileceği belirtildi. Bakanlık, bu kararın Ramazan ayında umre yapmak isteyen herkes için kolaylık ve rahatlık sağlanması ve daha fazla kişinin umre yapmasına imkan tanımak için alındığına dikkat çekti.

Umre yapmak için Nusuk uygulamasından izin alınması gerektiğini aktaran Bakanlık, Suudi Arabistan vatandaşlarının, Suudi Arabistan’da oturma izni olanların ve aktif vizesi olan yabancıların ise umre için izinlerinin mevcut olduğunu ifade etti.