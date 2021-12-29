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Sompo Sigorta'nın etkin İK uygulamalarına ödül

- Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli:- "En değerli hazinenin insan kaynağı olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ederek gerek çalışma arkadaşlarımız gerekse tüm paydaşlarımız için yenilikçi projeler hayata geçiriyoruz"

Genel 29.12.2021, 15:53
Sompo Sigorta'nın etkin İK uygulamalarına ödül

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, "En Beğenilen 50 CHRO (İK Yöneticisi)" arasına girerek Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KREA M.I.C.E tarafından düzenlenen Altın Lider Ödülleri töreninde 2021'in "En Beğenilen 50 CEO"su, "En Beğenilen 50 CHRO"su ve "En Beğenilen 50 CMO"su açıklandı.

Kurumsal ve bireysel sigortacılık sektörü markası Sompo Sigorta, çalışan mutluluğunu odağına alan İK uygulamalarıyla en beğenilen şirketler arasına girmeyi başardı.

Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, 2021 Altın Lider Ödülleri kapsamında yapılan oylamada, 35 bin kişinin oyuyla "En Beğenilen 50 CHRO" arasına girerek Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu. Sompo Sigorta bu kategoride ödül almaya hak kazanan tek sigorta şirketi oldu.

- "En değerli hazinenin insan kaynağı olduğunu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mengenli, alınan ödülün, hayata geçirdikleri başarılı projelerin ve fark yaratan İK uygulamalarının somut bir kanıtı olduğunu belirtti.

2021 yılının "En Beğenilen 50 CHRO"su arasına girmeyi başararak bu ödüle sahip olmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Mengenli, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz tüm sigorta alanlarında hayatları değiştirecek bir portföy geliştirmek, bu hizmetlerde hızlı ve sürdürülebilir erişimi mümkün kılmak üzere çalışmalarımıza devam ederken en büyük odağımız ise çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile birlikte yarattığımız etki. En değerli hazinenin insan kaynağı olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ederek gerek çalışma arkadaşlarımız gerekse tüm paydaşlarımız için yenilikçi projeler hayata geçiriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın Altın Lider gibi kıymetli ödüllerle tescillendiğini görmek bizi daha iyilerini yapmaya teşvik ediyor. Çalışan mutluluğunu artırmaya dönük projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

#Işın Mengenli #İK #Sompo
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