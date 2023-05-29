Şişli’de dünyanın en büyük bisiklet figürünü oluşturmak için rekor denemesi

Şili’de düzenlenen Bisiklet Festivali’nde 3 bine yakın kişi, dünyanın en büyük bisiklet figürünü oluşturmak için rekor denemesi yaptı.

Şili’nin başkenti Santiago’da yer alan O’Higgins Parkı’nda 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen Bisiklet Festivali, ilginç bir etkinliğe sahne oldu. Santiago şehri yerel yönetiminin girişimi ve başkent halkının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, binlerce kişi dünyanın en büyük bisiklet figürünü oluşturmak için rekor denemesi yaptı.

Şili basınında yer alan haberlerde, devasa bisiklet şeklini oluşturmak üzere etkinliğe 3 bine yakın gönüllünün katıldığı ve bu alanda Guinness Dünya Rekoru’nun kırıldığı ifade edildi. Ancak etkinliğe katılan kişilerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu alanda daha önceki rekor 2019 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Aziz Vasil Katedrali önünde 2 bin 620 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kırılmıştı.