‘Sevgi İzi’ sayesinde kaybolmayacaklar

Aydın’da alzheimer, otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli 350 çocuğa kaybolduklarında bulunmaları amacıyla ‘Sevgi İzi’ yapıldı.

Kaybolan ya da kendisini ifade edemeyecek konumda olan kişilerin daha kolay bulunması amacıyla ortaya çıkmış bir proje olan ‘Sevgi İzi’ projesinde 2 buçuk yıldır gönüllü olarak çalışan Nazillili Güzellik Salonu İşletmecisi Ümran Erkan, bugüne kadar 350 çocuğa uygulama yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda ilk kez uygulanan projede 42 öğrenciye ‘sevgi izi’ yapıldı. Kaybolan ya da kendisini ifade edemeyecek konumda olan kişilerin daha kolay bulunması amacıyla Araştırmacı Gazeteci ve Televizyon Programcısı Müge Anlı tarafından hayata geçirilen ‘Sevgi İzi’ projesinin uygulanmasında öncülük yapan Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ali İhsan Şahin’e öğrenci velileri de destek verdi. Geçtiğimiz hafta Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, öğrenci velileri ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte ilk etapta 35 çocuk projeye dahil edildi.

“Aileler talepte bulundu”

Hedeflerinin otizmli bireylere ve ailelerine destek sağlamak olduğunu ifade eden Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği Nazilli Şube Başkanı Av. Sema Üzel: “İlk yaptığımız iş çocukların tespiti oldu. Aileleri ile toplantımızı gerçekleştirdik ve toplantımızda ailelerin acilen çözüm bekleyen sorunlarını sorduk. Acilen ‘Sevgi İzi’ talebinde bulundular. Zaten Nazilli’de 2 buçuk yıl önce uygulanan özellikle yaşlı Alzheimer hastalarına tatbik edilmiş, engelli çocuklara da yapılmış bir uygulamayı Aydın bölgesinde gerçekleşmesine öncülük eden Ümran Erkan ile hemen irtibat kurarak destek istedik. İlk uygulamayı geçen hafta yaptık. Nazilli’de 2 buçuk yıldır, okulumuzda ise ilk kez uygulanan bu uygulamanın amacı konuşamayan, iletişim sorunları olan çocuklarımızın günlük yaşam olayları içerisinde kaybolma veya olumsuz bir olay sonrasında kimlik tespitinin yapılamayacağı durumlarda sol bileklerinde bulunan kodun sayesinde aileleri bulunuyor” dedi.

“Ailelerin üzerine düşen yükü azaltmak istiyoruz”

Başkan Üzel, Nazilli’de özellikle sosyal hizmet anlamında ailelerin üzerine düşen yükü hafifletmek amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek: “Başta da önemlisi bu çocuklara beceri kazandırmak, sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve 24 saatlerini verimli yaşamalarını sağlamak. Dernek olarak aktif yaşam merkezlerinin kurulması için projeler üretiyoruz. İnşallah bunun gerçekleşmesini sağlarız. Otizm yaşam boyu süren bir olay ve özellikle şunu vurgulamak istiyorum; maalesef ülkemizde yeterli bilimsel veri çalışması olmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde hastalıkları önleme ve kontrol merkezinin yaptığı son verilere göre artık 36 çocuktan biri otizmli olmaktadır. Bu 2000 yılında on binde beş iken şimdi 36’da bire düşmüştür ve hızla artmaktadır. Tıbbi bir tedavisi yoktur. Otizmin tek tedavisi yoğun bireysel bütünleştirici eğitimin aldırılmasının sağlanmasıdır” dedi.

“Gönüllü olarak yapıyorum”

Ümran Erkan da 2021 yılından itibaren Müge Anlı ile çalıştığını ifade ederek: “Gönüllü olarak Aydın bölgesinde sadece ben yapıyorum. Şu ana kadar 350’ye yakın çocuğumuz ve Alzheimer hastalarına yaptım” dedi.

“Sevgi izi sayesinde kolayca bulunabilecekler”

Okul Müdürü Ali İhsan Şahin ise “Müge Anlı’nın kıymetli ’sevgi izi’ projesini burada öğrencilerimize ulaştırmayı planladık ve gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir ücret alınmadan alzheimer, otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklarımız sevgi izi projesine dahil ediliyor. Bu çocuklarımız kaybolduklarında kendilerini ifade edemeyecekleri için sol bileklerinde bulunan sevgi izi sayesinde kolayca bulunabilecekler. Sistem tarafından her bir kişiye numara atanıyor. Yetkili birimler o numarayı arattığında bütün iletişim bilgilerine ulaşabiliyorlar” dedi.