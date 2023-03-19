Selden etkilenen vatandaşa 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından akülü tekerlekli sandalye

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinden etkilenen Hüseyin Kaş’a, 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından akülü tekerlekli sandalye temin edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şanlıurfa’da sel felaketinden etkilenen vatandaşımız Hüseyin Kaş’a 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. 2’nci Ordu Komutanı Org. Metin Gürak ile vatandaşımız da telefonda görüştü” ifadelerine yer verildi.