Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: ’’Metrekareye 6 ayda düşen 200 kilogram yağış, 1 günde düştü ’’

Yaşanan sel felaketi hakkında konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ’’Can kaybının artması konusunda endişe duyuyoruz. Birçok noktada polis dalgıçlarımız ve ekiplerimiz müdahale ediyor. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Mart ayında Şanlıurfa’ya metrekareye düşün yağmur 56-57 kilogram. Yıllık ise 450 kilogram yağış düşüyor. Şanlıurfa, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerindendir. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde almış alıyoruz’’ dedi.

Şanlıurfa ve bölgesi dünden itibaren aldığı yoğun yağış nedeniyle sel felaketine maruz kaldı. Canlı yayına bağlanan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaşanan felaket hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Ayhan şöyle konuştu: ’’Dünden beri çok yoğun yağış vardı. Okulları tatil ettik ve tedbirler aldık. Gece boyu kriz merkezindeydik. Çok yoğun bir yağış olduğu için derelerin taşması sonucunda birçok ev su altında kaldı. Şu an 4 vatandaşımız vefat etti, çalışmalar devam ediyor. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, helikopterler hazır, inşallah onları da kurtaracağız. Durum kontrol altında ancak yağış devam ediyor. İhbarlar var, inşallah üstesinden geleceğiz. Çevre illerden çok güçlü destek var. Bakanlıklardan destekler var.

Kırsal bölgede şu an olumsuz bir durum yok. Sular toplanıp Harran, Suriye tarafına gitmekte dolasıyla o güzergahta tarımsal zarar söz konusu. Ancak diğer bölgelerimizde çok ihbar gelmedi, jandarmamız taramasını yapıyor. Bozova bölgesinde bir tır maalesef suya kapılmış, onunla ilgili arama-tarama çalışmaları yapılmakta.

Can kaybının artması konusunda endişe duyuyoruz. Birçok noktada polis dalgıçlarımız ve ekiplerimiz müdahale ediyor. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Mart ayında Şanlıurfa’ya metrekareye düşün yağmur 56-57 kilogram. Yıllık ise 450 kilogram yağış düşüyor. Şanlıurfa, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerindendir. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde almış alıyoruz. ’’