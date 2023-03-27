Ramazan Sohbetleri programında “Alışkanlık Yöntemi” konusunu anlatıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırladığı Ramazan Sohbetleri programına konuk olan yazar Prof. Dr. Halis Aydemir “Alışkanlık Yöntemi” konusunu anlattı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen program Hamid-i Evvel Cami İmam Hatibi Aziz Hardal’ın Kur’an tilaveti ile başladı.

Prof. Dr. Aydemir programda dinleyicilere; alışmak, alışkanlık edinmek, hayatımızda bir şeylerin yer etmesi, buna bir süre sonra bizim alışmamız ve bunun getirdiği sonuçları anlattı.

“Kötü sonuçlardan kendimizi korumamız, iyi sonuçları da avantaja dönüştürebilmemiz önemli”

Davranış biçimlerinde de iyi ve kötü olanların bulunduğunu söyleyen Aydemir, “Neticede hayata alışmamız, hayatın kendisine bağlanmamız gibi elde ettiklerimize alışmak var. Alışkanlık, temelinde alışmanın olduğu mutat hale gelen şeyin hayatımızda yer etmesiyle birlikte hem iyi yönde sonuçları ortaya çıkıyor hem kötü yönde sonuçları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kötü sonuçlardan kendimizi nasıl koruyabileceğimiz, iyi sonuçlarını da nasıl avantaja dönüştürebileceğimiz mevzu önemli. Neticede alışkanlık bizim bedensel bir refleksimiz” dedi.

Program sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, Aydemir’e teşekkür etti.