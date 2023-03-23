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Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63’e ulaştı
Ramazan ayının ilk gününde iftar saatine dakikalar kala E-5 Beylikdüzü ve Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.
Genel 23.03.2023, 19:54
Ramazan ayının ilk gününde iftar saatine dakikalar kala E-5 Beylikdüzü ve Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.
Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü ve Esenyurt Haramidere mevkiinde trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 63 yoğunluğa ulaştı.