Ramazan ayı nedeniyle Esenyurt’ta çeşitli etkinlikler yapılıyor

Esenyurt Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde hazırladığı çeşitli gösteriler ve şişme oyun gruplarıyla çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler ise hem el emeği ürünlerinin sergilendiği hem de geleneksel lezzetlerin olduğu Ramazan evlerinde keyifli bir akşam geçirdi.

Esenyurt’ta geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde eski belediye bahçesinde kurulan sahnede çocuklar için birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Yarışmalarla başlayan etkinlikler, sihirbaz ve jonglör gösterinin ardından, geleneksel Türk Tiyatrosu’nun unutulmayan eserlerinden meddah ile devam etti. Etkinlik alanına kurulan Ramazan evlerinde hem belediye kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerinin sergilendi hem de lokma, macun pamuk şeker gibi geleneksel lezzetler satışa sunuldu. 7’den 70’e herkesin keyifli bir akşam geçirdiği etkinlikler, Ramazan ayı boyunca her akşam devam edecek.