Polonyalı arama-kurtarma ekibi Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’nde ağırlandı

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye giden Polonyalı HUSAR ekibi, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’nde ağırlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılan Polonyalı HUSAR ekibi için Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’nde etkinlik düzenlendi. Törende konuşan Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, HUSAR ekibine kurtardıkları her can için minnettar olduklarını söylerken, "1999 depreminde olduğu gibi 6 Şubat depreminde de Türkiye’nin yardımına koşan HUSAR ekibini ağırlamaktan şeref ve memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Yardım ve arama kurtarma sınır tanımaz"

Polonya İtfaiye Teşkilatı komutanı Andrzej Bartkowiak, Polonya’nın Türkiye’nin yardım çağrısına yanıt veren ilk ülkelerden biri olduğunu belirtirken, "Yardıma koşmak bizim için bir sürpriz değil çünkü bu istek bizim yüreklerimizde var. Yardım ve arama-kurtarma sınır tanımaz, politika tanımaz. Bunlara ek olarak, yardım ve arama kurtarma faaliyetleri her şeyden önemlidir. Büyükelçi Fırat’ın da vurguladığı üzere, 1999’daki depremde ilk kez Türkiye’ye yardım etmiştik, 6 Şubat’ta yaşanan depremde de ikinci kez yardım ulaştırmayı başardık. Dayanışmanın Polonya insanı için ne anlam ifade ettiğini göstermesi açısından bunu önemli buluyorum. Arama-kurtarma ekibimizin 25 yıllık tecrübenin ardından, dünyadaki en iyi ekiplerden biri olduğunu söyleyebilirim. Türk halkına yardım edebildiğimiz için mutluyum ve bize her zaman güvenebilirsiniz. Depremde hayatını kaybedenler ve zarar gören tüm vatandaşlar için üzgün olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Burada bulunan tüm arama-kurtarma personeli ve komutanlar adına, bugün buraya davet edildiğimiz için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"Modern zamanların en büyük felaketlerinden biriydi"

Türkiye’ye giden arama kurtarma ekibinin başına bulunan komutan Grzegorz Borowiec de, "Depremlerin modern zamanların en büyük felaketlerinden biri olduğunu biliyoruz. Birçok insan hayatını kaybetti, evlerini kaybettiler. Bizler bu durumda elimizden geleni yaptık. Elimizden geldiği kadar çok insan kurtarmaya çalıştık. Ben de orada çalışan ekibimle gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler, bugün burada olduğumuz için kıvanç duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bir insan kurtaran tüm dünyayı kurtarmış sayılır"

Törende söz alan Polonya Türkiye İş İnsanları Derneği Başkanı Sait Büyükbayrak ise, "Burada sizlere hitap edebildiğim için mutluyum. Kaybettiklerimiz için de sizlerin yaptığı gibi dualarımı gönderiyorum. Eski bir söyleyişe göre bir insanı kurtaran tüm dünyayı kurtarmış sayılır. Sizler de kurtardığınız her bir can ile dünyayı tekrar tekrar kurtarmış oldunuz. Sizlere desteğiniz ve fedakarlığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Törenin devamında İtfaiye Teşkilatı komutanı Andrzej Bartkowiak başta olmak üzere diğer tüm komutanlar ve itfaiye personeline hediyeler ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kurtarma ekibinin can dostlarından biri olan Ricco adlı köpeğe ise Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat tarafından nazarlık takıldı.