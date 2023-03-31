Polis kurtardı, Kızılay sahiplendi, adı ’Afet’ oldu

Adıyaman’da bir ağaçta mahsur kalan kedi, deprem bölgesine görevli olarak gelen polis ve Kızılay gönüllüsü tarafından kurtarıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda bulunan sosyal markette görevli Türk Kızılay gönüllüleri ağaçta mahsur kalan kediyi görünce polislerden yardım istedi.

İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve Adıyaman’a görevli gelen polis memuru Fatih Şen, ağaçta mahsur kalan kediyi konteyner üzerine çıkıp, uzun uğraşlar sonucunda ağaçtan kurtardı.

Polis memurunun kucağından inmeyen kedi, Kızılay gönüllüleri tarafından sahiplenildi. Kediye, ’Afet’ ismi verildiği öğrenildi.