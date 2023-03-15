Paris sokaklarında 6 bin 600 ton çöp birikti

Fransa’da tepki çeken emeklilik reformuna karşı başkent Paris’te temizlik işçilerinin greve gitmesi sonucu sokaklarda 6 bin 600 ton çöp birikti.

Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren reforma karşı tepkiler sürüyor. Başkent Paris’te geçtiğimiz hafta iş bırakan temizlik işçileri, grevlerini 10. gününde sürdürüyor. Şehir yetkililerine göre temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarının yarısında 6 bin 600 ton çöp birikti. Kaldırımlardaki çöp yığınlarından ağır bir koku yayılırken, fare istilası yaşanmasından endişe duyulduğu belirtildi. Temizlik işçileri, grevlerini 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürdürecek.

Halkı sokağa döken emeklilik reformu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Söz konusu reform paketi 12 Mart’ta Senato’da yapılan oylamada kabul edilmişti. Paket bugün de Karma Komisyon’da görüşülecek. Hazırlanacak nihai taslak, son oylama için hem Senato’ya hem de Ulusal Meclis’e sunulacak.