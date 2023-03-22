Pakistan’da Ramazan ayının ilk günü yarın olarak güncellendi

Pakistan’da Ramazan ayının ilk gününü cuma günü olarak açıklayan Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, yaptığı yeni açıklama ile Ramazan ayının ilk gününü yarın olarak güncelledi.

Pakistan’da Ramazan ayının ilk günü güncellendi. Daha önce Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün cuma günü olarak açıklayan Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, yaptığı yeni açıklama ile Ramazan ayının ilk gününün yarın olduğunu duyurdu. Peşaver kentinde Ramazan hilali için gözlemi Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

İslam dünyasında yarın Ramazan ayı başlıyor

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, Şaban ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edilmişti. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan’da da Ramazan ayının ilk günü perşembe olarak duyurulmuştu.

En kısa süreli oruç Şili’de, en uzun oruç İzlanda’da tutulacak

Ramazan ayı boyunca en kısa süreli oruç Şili’de tutulacak. Şili’de yaşayan Müslümanlar ortalama 11 buçuk saat; Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika’daki Müslümanlar ise ortalama 11-12 saat oruç tutacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te ise 16 saat 50 dakika ile en uzun oruç tutulacak.