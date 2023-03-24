Pakistan’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazı için camiye akın etti.

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan’ın ilk cuması namazı kılınıyor. Pakistan’ın sanayi ve ticaret merkezi Karaçi kentinde Müslümanlar, Ramazan’ın ilk cuma namazı için I.I Chundrigar yolu üzerindeki Aram Bagh Camii’ne akın etti. Müslümanlar camiyi doldururken, içeride yer bulamayanlar namazlarını avlu ve bahçede kıldı.